Schwerin (dpa/mv). Die Polizei hat Ermittlungen nach einem Vorfall auf der Schweriner Schlossbrücke aufgenommen. Dort sollen etwa 20 Männer den Hitlergruß gezeigt haben. Eine Zeugin schaltete die Polizei ein.

Die Polizei hat in Schwerin Ermittlungen wegen des Rufens verfassungsfeindlicher Parolen aufgenommen. Nach Angaben einer Zeugin sollen etwa 20 Männer am Samstagnachmittag mit freiem Oberkörper auf der Schlossbrücke gemeinsam den Hitlergruß gezeigt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Frau, die augenscheinlich zu der Gruppe gehörte, soll Aufnahmen davon gemacht haben. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

