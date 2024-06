Kogel (dpa/mv). Drei Wohnungen sind von einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kogel betroffen. Ein 38-Jähriger erleidet dabei am Samstag schwere Verletzungen.

Bei einem Wohnungsbrand in Kogel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am frühen Samstagmorgen der Wohnungsinhaber schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 38-Jährigen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Lübecker Uniklinikum, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Von dem Feuer waren insgesamt drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses betroffen. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 250 000 Euro.

Die Brandursache ist nach Polizeiangaben unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten am Brandort Spuren. Gegen 3.50 Uhr war der Einsatz bei der Polizei aufgelaufen. Im Rahmen der Rettungs- und Löscharbeiten wurden die Bewohner evakuiert. Gegen 7.45 Uhr war der Löscheinsatz beendet. Die betroffenen Hausbewohner konnten sich selbstständig anderweitige Unterkünfte organisieren.

© dpa-infocom, dpa:240615-99-406643/2 (dpa)