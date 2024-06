Schwerin (dpa/mv). Unvermittelt geht ein Mann in Schwerin mit einem Messer auf einen 33-Jährigen los. Das Opfer wird im Gesicht verletzt. Der mutmaßliche Täter wird in Tatortnähe festgenommen.

Bei einer Messerattacke in Schwerin ist ein 33-Jähriger verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war ein 45-Jähriger am Freitagabend auf dem Marienplatz auf einen 33 Jahre alten Algerier zugegangen und verletzte ihn mit einem Messer im Gesichtsbereich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen Deutschen. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen ihn noch im Nahbereich des Tatorts fest. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:240615-99-406012/2 (dpa)