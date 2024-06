Ralswiek (dpa/mv). Das größte Theater-Open-Air Mecklenburg-Vorpommerns öffnet mit der Premiere am Sonntag ihre 30. Saison. Zu sehen ist eine besondere Inszenierung: das Ende des Seeräubers Klaus Störtebeker.

Auf Rügen findet am Samstag (20.00 Uhr) die Premiere des größten Theater-Open-Airs Mecklenburg-Vorpommerns statt: die Störtebeker-Festspiele. Noch bis Ende August wird auf der Naturbühne Ralswiek dann von Montag bis Samstag das Stück „Hamburg 1401“ aufgeführt. Tausende Zuschauer können dort die mittelalterlichen Häuserfassaden des neuen Bühnenbilds bestaunen, während Hunderte Mitwirkende - darunter auch Tiere wie Adler, speziell ausgebildete Pferde sowie drei Esel - das Stück inszenieren.

„Hamburg 1401“ orientiert sich an historischen Ereignissen. Es zeigt die letzten Tage des Klaus Störtebeker und seine dramatische Hinrichtung. Mit dem Tod des berühmten Seeräubers findet damit nach Angaben der Festspielbetreiber der fünfteilige Zyklus über das Leben Klaus Störtebekers seinen Abschluss. Die Störtebeker-Festspiele feiern in diesem Jahr zudem ihre 30. Saison. 8800 Zuschauer finden in Ralswiek Platz. Laut Betreiber wird in diesem Jahr der seit Beginn der Spiele im Jahr 1993 neunmillionste Gast zur Vorstellung erwartet.

© dpa-infocom, dpa:240614-99-399459/2 (dpa)