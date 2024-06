Rostock (dpa/mv). Hansa Rostock baut weiter am Kader für die neue Drittliga-Saison. Aus Dortmund kommt ein Spieler, der diese Liga besonders gut kennt.

Zweitliga-Absteiger FC Hansa Rostock hat den defensiven Mittelfeldspieler Franz Pfanne von Borussia Dortmund II verpflichtet. Das gab der Club am Freitag bekannt. Der 29-Jährige war in den vergangenen vier Jahren Kapitän der BVB-Reserve in der 3. Fußball-Liga.

„Mit Franz Pfanne bekommen wir einen echten Leader, den wir auf dem Platz für einen erfolgreichen Neustart brauchen“, sagte Hansas Profifußball-Direktor Amir Shapourzadeh. „Er kennt die 3. Liga aus über 100 Spielen und weiß ganz genau, worauf es da ankommt.“

Pfanne wurde in Bautzen geboren und unter anderem im Nachwuchsbereich von Dynamo Dresden ausgebildet. „Als die Anfrage aus Rostock kam, musste ich nicht lange überlegen. Hansa gehört zu den Aushängeschildern des Ostfußballs und ich freue mich auf diese große Herausforderung“, sagte er.

