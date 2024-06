Schwerin (dpa/mv). Die Spenden sind für internationale Kirchenprojekte und neue Fenster im Schweriner Dom bestimmt, die der Künstler Günther Uecker schuf. Doch fielen die jüngsten Zuwendungen einem Diebstahl zum Opfer.

Unbekannte Täter haben die Spendentruhen im Schweriner Dom geplündert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gelangten die oder der Einbrecher über ein Baugerüst in das Kirchenschiff. Dort wurden die mit Schlössern gesicherten Truhen gewaltsam geöffnet. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Dompastor Güntzel Schmidt schätzte den Umfang der Beute auf etwa 400 Euro. „Die Truhen werden regelmäßig geleert. Und größere Einzelspenden, wie wir sie jüngst für den Einbau der Fenster von Günther Uecker zu unserer Freude bekommen haben, sind extrem selten“, sagte Schmidt.

Doch stimme ihn der durch den Einbruch entstandene Verlust traurig. An den Truhen sei jeweils ersichtlich, für welchen Zweck das Geld bestimmt sei: für Projekte in Kasachstan, Rumänien und Tansania oder die neuen Fenster.„Egal, wie viel die Dombesucher spenden, sie tun es in der Hoffnung, etwas Gutes zu tun“, sagte Schmidt. Dieben zu Geld zu verhelfen, sei sicherlich nicht in ihrem Interesse. Nach den Worten Schmidts wurde nach dem Diebstahl das Baugerüst zusätzlich gegen unbefugte Nutzung gesichert.

