Rostock (dpa/mv). Ein 23-jähriger Mann hat in Rostock einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er eine Spielzeugwaffe offen mit sich führte. Eine Zeugin hatte den Beamten laut Angaben der Polizei am Donnerstag gemeldet, dass ein Mann mit einer Waffe unterwegs sei. Mehrere Streifenwagen seien daraufhin am Mittwochmorgen zum Einsatzort gekommen. Als die Beamten den Mann antrafen, habe dieser die Pistole fallengelassen. Schnell habe sich herausgestellt, dass es sich nur um ein Spielzeug handelte. Der Mann führte die Spielzeugpistole nach eigenen Angaben wegen einer bevorstehenden Motto-Party mit sich. Nach einem belehrenden Gespräch sei der 23-Jährige entlassen worden. Es seien keine Ermittlungen eingeleitet worden.

