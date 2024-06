Schwerin (dpa/mv). Das Fußballfest ist eine Herausforderung für die Sicherheitsbehörden in Deutschland. Mehrere Hundertschaften aus dem Nordosten sind bereits angefordert.

Mehrere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei Mecklenburg-Vorpommern werden bei der Absicherung der Fußball-Europameisterschaft helfen. Einsätze sind in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hamburg und Sachsen vorgesehen, wie das Innenministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte. Die genaue Personalstärke werde aus einsatztaktischen Gründen nicht genannt, sagte eine Ministeriumssprecherin. Eine Hundertschaft umfasst nach ihren Worten 80 bis 120 Beamte.

Je nach Verlauf der EM stehe Mecklenburg-Vorpommern zudem auch den anderen Bundesländern unterstützend zur Seite, erklärte Innenminister Christian Pegel (SPD). „So dynamisch, wie dieses sportliche Turnier ist, ist auch der konkrete Kräftebedarf der Polizei.“ Schon vor der Europameisterschaft, die am Freitag beginnt, sei ein gemeinsames Zentrum eingerichtet worden, in dem auch Polizeibeamte aus MV mitarbeiteten. Nach ersten Unterstützungsersuchen der Länder Berlin und Hamburg habe die Landespolizei MV jeweils Sprengstoff-Suchhunde angeboten.

Die Fußball-EM in Deutschland dauert vom 14. Juni bis 14. Juli. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es keinen Austragungsort und auch kein Basislager für eines der 24 teilnehmenden Teams. Das Eröffnungsspiel findet in München statt, das Finale in Berlin. Weitere Spielorte sind Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart.

