Schwerin (dpa/mv). Die meisten Menschen kennen die Landesvorsitzenden von SPD und AfD. Ihre Leistungen werden allerdings sehr unterschiedlich bewertet.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist einer Umfrage zufolge die bekannteste Politikerin in Mecklenburg-Vorpommern. In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa Consulere im Auftrag der „Schweriner Volkszeitung“ (SVZ) erreichte die SPD-Landesvorsitzende einen Bekanntheitsgrad von 95 Prozent, wie die Zeitung am Donnerstag berichtete. Auf Platz zwei kam demnach mit 77 Prozent der AfD-Landesvorsitzende Leif-Erik Holm, auf Platz drei die Fraktionsvorsitzende der Linken, Jeannine Rösler. Sie ist laut SVZ 61 Prozent der 1000 befragten Mecklenburger und Vorpommern ein Begriff. Gefragt wurde nach zwölf Partei- und Fraktionsvorsitzenden in MV.

Die Umfrage-Teilnehmer sollten auch die Leistung der Politiker auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) bewerten. An der Spitze steht auch da Manuela Schwesig mit 52,5 von 100 Punkten, wie es hieß. AfD-Mann Holm landete auf dem letzten Platz mit 37,9 Punkten. Auf Platz zwei kam der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Daniel Peters, mit 45,1 Punkten. Platz drei erreichte der Fraktionschef der Grünen, Harald Terpe.

