Rostock (dpa/mv). Ein neunjähriger Radfahrer will eine Straße überqueren und wird dabei von einem Transporter angefahren. Der unbekannte Fahrer lässt den schwer verletzten Jungen zurück und flüchtet.

Ein Unbekannter hat mit seinem Transporter im Landkreis Rostock einen Neunjährigen angefahren und den schwer verletzten Jungen am Unfallort zurückgelassen. Der Fahrer des Transporters habe am Mittwoch auf einer Bundesstraße in der Gemeinde Gelbensande eine rote Ampel überfahren und dabei den jungen Radfahrer gerammt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem anschließenden Sturz habe sich der Junge einen offenen Unterschenkelbruch zugezogen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sei nach dem Unfall geflüchtet und bislang nicht aufgefunden worden.

© dpa-infocom, dpa:240613-99-379066/2 (dpa)