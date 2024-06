Schwerin (dpa/mv). In Schwerin muss der IHK-Hauptgeschäftsführer gehen. Als Grund wird ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis genannt.

Die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin hat sich von ihrem langjährigen Hauptgeschäftsführer Siegbert Eisenach getrennt. Die Vollversammlung der Kammer habe auf ihrer Sitzung am Mittwoch mit sofortiger Wirkung die Abberufung Eisenachs beschlossen und damit „die Konsequenz aus dem grundlegend zerrütteten Vertrauensverhältnis zwischen der Hauptgeschäftsführung und dem Präsidium“ gezogen. Wie die IHK in ihrer am Abend verbreiteten Erklärung weiter mitteilte, wird der bisherige stellvertretende Hauptgeschäftsführer Peter Todt die Leitung der Geschäfte und die Führung der etwa 60 hauptamtlichen IHK-Mitarbeiter übernehmen.

Genauere Angaben zu den Gründen der Abberufung wurden nicht gemacht. Der Mitteilung zufolge war Eisenach 33 Jahre für die Schweriner IHK tätig, knapp zwölfJahre davon als Hauptgeschäftsführer. Die IHK zu Schwerin vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von etwa 24.000 gewerblichen Unternehmen in Westmecklenburg.

