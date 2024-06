Lindetal (dpa/mv). Bei einem Brand einer Lagerhalle mit 1500 Strohballen in Lindetal-Dewitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Als die Einsatzkräfte am frühen Dienstagabend eintrafen, brannten Halle und Strohballen bereits in voller Ausdehnung, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Lagerhalle nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Freiwillige Feuerwehren aus sechs Orten waren mit insgesamt 60 Kräften vor Ort. Ursache des Brandes ist nach ersten Erkenntnissen, dass sich die Strohballen selbst entzündet haben.

© dpa-infocom, dpa:240612-99-365649/2 (dpa)