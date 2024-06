Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Landeschef Daniel Peters hat sich erfreut über den Sieg bei der Europawahl gezeigt. „Die Union hat ein starkes Ergebnis geholt“, sagte Peters nach Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen, nach der bundesweit CDU und CSU zusammen auf knapp 30 Prozent kommen. „Die Union ist die einzige Bastion gegen den rechten und den linken Rand. Die Wahl ist auch eine Abstimmung über die Arbeit der Ampel. Und diese Abstimmung hat Kanzler Scholz krachend verloren“, erklärte Peters.

Er warf Bundeskanzler Olaf Scholz, dessen SPD erneut Stimmenverluste hinnehmen musste, vor, mit der Ampel-Koalition in Berlin an den Menschen vorbeizuregieren. Die Linke, in Schwerin an der Landesregierung beteiligt, sei angesichts prognostizierter knapp drei Prozent offenbar eine sterbende Partei. „Manuela Schwesigs Regierung wird gestützt von einer Partei, die deutliche Auflösungserscheinungen zeigt“, erklärte Peters.

Zum Landesergebnis der CDU gab es noch keine Angaben. Bei der Europawahl 2019 war die CDU im Nordosten trotz damaliger Verluste mit 24,5 Prozent stärkte Kraft geworden.

© dpa-infocom, dpa:240609-99-332446/2 (dpa)