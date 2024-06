Neubrandenburg/Berlin (dpa/mv). „Souverän und pointiert“ urteilte die Jury über die Argumentationsweise von Mathilda Kirschnick aus Neubrandenburg. Beim Bundesfinale „Jugend debattiert“ ließ sie die Konkurrenz hinter sich.

Die 15-jährige Schülerin Mathilda Kirschnick vom Albert-Einstein-Gymnasium in Neubrandenburg hatte beim Bundesfinale von „Jugend debattiert“ die besten Argumente und holte damit den Sieg in den Norden. Sie habe so souverän und pointiert argumentiert, dass sie sich deutlich gegen ihre Mitstreiterinnen und -streiter in der Altersgruppe der Klassen 8 bis 10 durchsetzte, teilten die Veranstalter am Wochenende nach dem Finaldurchgang in Berlin mit. Beim Landeswettbewerb in Mecklenburg-Vorpommern Ende April hatte Mathilda noch Platz zwei belegt. Das Thema beim Bundesfinale war von der bevorstehenden Fußball-EM in Deutschland inspiriert: „Ausschüttung von Erfolgsprämien des DFB in gleicher Höhe an die Nationalteams der Männer und Frauen“.

„Wir sind sehr stolz auf Mathilda. Das ist eine große Auszeichnung. Ich gratuliere ihr herzlich zu diesem Erfolg“, hieß es in einer Mitteilung von Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Sie hob die Bedeutung des Wettbewerbs „Jugend debattiert“ hervor. Schon beim Training im Unterricht würden sich Schülerinnen und Schüler intensiv mit Themen auseinandersetzen, eigene Positionen entwickeln und lernen, sachlich miteinander zu diskutieren. „Das ist wichtig für die Diskussionskultur in unserer Gesellschaft. Mathilda hat dies geradezu meisterhaft vollbracht und ist damit auch ein Vorbild“, betonte Oldenburg.

Beim Bundesfinale in Berlin wurden die Sieger in den beiden Altersgruppen der Klassen 8 bis 10 und 10 bis 13 ermittelt. Bei den älteren Schülern gewann Benjamin Greipl aus dem nordrhein-westfälischen Haan. „

Jugend debattiert“ ist eine Initiative des Bundespräsidenten und steht unter dessen Schirmherrschaft. Schülerinnen und Schüler aller Schularten ab Klasse 5 sollen damit ermutigt werden, ihre sprachliche, politische und persönliche Bildung zu verbessern. Das Landesfinale in MV findet traditionell im Plenarsaal des Landtags in Schwerin statt

© dpa-infocom, dpa:240609-99-329308/3 (dpa)