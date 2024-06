Heringsdorf (dpa/mv). In Heringsdorf brennt in der Nacht ein Haus. Mehr als 80 Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen.

Bei einem Feuer in einem Wohn- und Werkstattgebäude in Heringsdorf auf Usedom ist in der Nacht zu Sonntag ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer im Wohnzimmer im Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der 60-jährige Wohnungsinhaber alarmierte den Angaben zufolge sofort Feuerwehr und Polizei. Anschließend konnte er das Gebäude verlassen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Flammen bereits weitere Zimmer und den Dachstuhl erfasst.

Insgesamt waren 82 Feuerwehrleute im Einsatz, die verhindern konnten, dass die Flammen auf die Werkstatt- und Lagerräume im Erdgeschoss sowie auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriffen. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Während der Löscharbeiten und der Untersuchung war die Ortsdurchfahrt Heringsdorf rund um den Brandort für etwa zehn Stunden voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240609-99-329171/4 (dpa)