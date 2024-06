Parchim (dpa/mv). Ildikò von Kürthys neuer Roman „Eine halbe Ewigkeit“ wird in Parchim in einer Theaterfassung auf die Bühne gebracht. Schon der Vorläufer„Mondscheintarif“ war dort ein Erfolg. Auch diesmal gab es viel Applaus.

Das Junge Staatstheater Parchim hat den neuen Roman „Eine halbe Ewigkeit“ der Bestseller-Autorin Ildikò von Kürthy auf die Bühne gebracht und bei der Uraufführung am Samstag dafür langanhaltenden Beifall geerntet. Das Ein-Personen-Stück ist die Fortsetzung von Kürthys erfolgreichem Roman-Erstling „Mondscheintarif“ (1999), dessen Bühnenfassung von 2011 bis 2014 auch schon in Parchim zu sehen war.

Wie damals schlüpft erneut Schauspielerin Marlene Eiberger in die Rolle der Romanfigur Cora Hübsch und lässt die Zuschauer teilhaben an den Gedankengängen und Gefühlsregungen einer Frau, die nach mehr als 20 Jahren Ehe Bilanz zieht: Versöhnt mit der Form ihrer Füße, im Selbsturteil auch äußerlich gereift und zweifelnd am Eheglück, nachdem auch das dritte Kind flügge geworden ist. „Der Lack ist ab“, konstatiert Eiberger, die die Romanfigur authentisch zum Leben erweckt und für ihr Spiel vom Publikum gefeiert wird.

Die als Monolog gestaltete Fassung des 320 Seiten umfassenden Romans für die Bühne stammt von Katja Mickan. Die Leitende Dramaturgin des Jungen Staatstheaters führte auch Regie.

In „Mondscheintarif“ hatte Kürthy ihre Leser humorvoll teilhaben lassen am Leben einer damals 33-Jährigen, die sich mit ihren Alltagsproblemen herumschlagen muss und sich zu allem Überfluss auch noch unsterblich verliebt hat. Nach der ersten gemeinsam verbrachten Nacht wartet sie auf den Anruf des Mannes, greift dann aber doch selbst zum Hörer und alles fügt sich zum Guten. Doch das Glück ist von kurzer Dauer, weil sich der tragische Tod ihrer Freundin wie ein grauer Schleier über das Leben Coras legt, erfährt man nun. Sie findet eine neue Liebe, bekommt drei Kinder und findet bei allen alltäglichen Problemen darin Erfüllung.

„Fünfundzwanzig Jahre später wollte ich wissen, was damals nach dem glücklichen Ende passiert ist. Was wurde aus Cora Hübsch und Dr. Daniel Hofmann? Wie ist es weitergegangen nach dem letzten Satz?“, beschreibt Ildikò von Kürthy auf ihrer Homepage die Beweggründe, eine Fortsetzung ihres millionenfach verkauften Erstlings zu schreiben und dabei den Fragen nachzugehen, was aus Träumen, Plänen und der Liebe des Lebens wurde. „Eine halbe Ewigkeit“ war im Dezember 2023 im Wunderlich Verlag erschienen.

