Schwerin (dpa/mv). An diesem Wochenende werden die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auf vielfältige Weise aufs Land gelockt. Gartenbesitzer öffnen ihre Gärten und Landwirte ihre Betriebe.

Blumenfreunde sind an diesem Wochenende erneut zu Erkundungstouren durch Gärten in Mecklenburg-Vorpommern eingeladen. Nach Angaben der Organisatoren erwarten im Rahmen der Aktion „Offene Gärten in MV“ landesweit 123 private Gärten, Parks oder Gärtnereien Besucher. Ein Drittel davon beteilige sich erstmals an der Aktion, die in den Vorjahren jeweils mehr als 5000 Menschen angelockt habe, sagte eine Sprecherin.

In der Regel seien die sonst verschlossenen Gärten und Anlagen am Samstag und Sonntag jeweils zwischen 10 und 18.00 Uhr geöffnet. Vielerorts werde den Besuchern auch Kaffee und Kuchen angeboten. Auf ihrer Internetseite listen die Organisatoren alle Teilnehmer der Aktion auf, so dass Interessenten auch Touren durch mehrere Gärten zusammenstellen können, um sich Inspirationen zu holen. Für den Herbst ist auch in diesem Jahr ein zweites Wochenende geplant, an dem Gärten im Land Besucher einlassen.

Parallel öffnen an diesem Wochenende auch Landwirtschaftsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen des bundesweiten „Tages des offenen Hofes“ ihre Tore. Besuchern werde dabei Gelegenheit gegeben, in lockerer Atmosphäre mit Bauern ins Gespräch zu kommen, landwirtschaftliche Arbeit kennenzulernen und Fragen der Agrarpolitik zu diskutieren. Wie der Landesbauernverband weiter mitteilte, beteiligen sich in diesem Jahr im Nordosten zwölf Betriebe an der Aktion. Die Spanne reicht vom Alpakahof über Schweinehalter bis zu großen Milchviehanlagen. Neben Informationen zum Berufsalltag der Landwirte und aktuellen Forderungen an die Politik gibt es auch Angebote für die ganze Familie, wie Traktorrundfahrten für Kinder, Technik-Schauen, Honigschleudern oder Bauernmärkte mit regionalen Produkten.

