Demmin (dpa/mv). Mehrere Feuerwehren können nicht verhindern, dass eine Scheune bei Demmin völlig niederbrennt. Doch müssen die Besitzer nicht nur den Verlust dieses Gebäudes verkraften.

Beim Brand einer Scheune in Meyenkrebs bei Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) haben in der Nacht zum Samstag die Flammen auch das benachbarte Wohnhaus erfasst. Wie das Polizeipräsidium in Neubrandenburg am Morgen mitteilte, konnten die Bewohner das Gebäude aber rechtzeitig verlassen und blieben so unverletzt. Etwa 45 Feuerwehrleute aus Demmin, Utzedel, Loitz und Düvier seien an der Brandbekämpfung beteiligt gewesen, hätten aber nicht verhindern können, dass die Scheune komplett niederbrannte.

Das Wohnhaus sei durch das Feuer stark beschädigt worden und vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 100.000 Euro geschätzt. Wegen des Brandes und des Löscheinsatzes war laut Polizei die direkt angrenzende Bundesstraße 194 für knapp fünf Stunden bis in den Morgen hinein voll gesperrt. Zur Brandursache habe die Kriminalpolizei Ermittlungen eingeleitet.

