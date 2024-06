Ventschow (dpa/mv). Bei einem Badeunglück in im Landkreis Nordwestmecklenburg ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 70-Jährige war am Freitagnachmittag nicht mehr vom Schwimmen im Großen See zurückgekommen, wie die Polizei mitteilte. Am Abend bargen ihn Rettungskräfte tot aus dem Wasser.

Die Ehefrau des Verunglückten hatte an der Badestelle nach ihrem Mann gesucht und sein Fahrrad sowie seine Kleidung gefunden. Daraufhin suchten Einsatzkräfte der Wasserwacht und Feuerwehr den See mit Booten und Tauchern ab. Auch die Wasserschutzpolizei war im Einsatz. Hinweise auf eine Straftat gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

© dpa-infocom, dpa:240608-99-319329/2 (dpa)