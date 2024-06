Rostock-Warnemünde (dpa/mv). Der Unifil-Einsatz vor Libanons Küste soll die Regierung in Beirut unterstützen, die Seegrenzen zu sichern und den Waffenschmuggel über See zu verhindern. Auch die Deutsche Marine ist beteiligt.

Die Korvette „Ludwigshafen am Rhein“ läuft am Samstag (13.00 Uhr) von ihrem Heimathafen Warnemünde aus zu einem fünfmonatigen UN-Einsatz ins Mittelmeer aus. Sie schließt sich dort vor der libanesischen Küste dem Unifil-Flottenverband an und wird voraussichtlich Mitte Dezember wieder nach Warnemünde zurückkehren. Schiff und Besatzung werden zur Seeraumüberwachung eingesetzt und sollen zudem die Ausbildung der libanesischen Marine unterstützen. An der Mission sind derzeit auch die Türkei, Griechenland, Bangladesch und Indonesien beteiligt.

„Die aktuelle Lage im Einsatzgebiet - insbesondere die Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah und Israel - unterstreicht sowohl die hohe sicherheitspolitische Relevanz des Unifil-Einsatzes als auch die Bedeutung einer intensiven Einsatzvorbereitung“, sagte der Kommandeur des 1. Korvettengeschwaders, Marc Tippner. Die am 21. März 2013 in Dienst gestellte „Ludwigshafen am Rhein“ ist rund 90 Meter lang und gehört zur sogenannten Braunschweig-Klasse. Die Stammcrew besteht aus rund 60 Soldatinnen und Soldaten.

