Boeker Mühle (dpa/mv). Ein Bus ist in Boeker Mühle (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gegen einen Baum geprallt, dabei sind vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Der Busfahrer kam mit dem Linienbus am Freitagnachmittag von der Kreisstraße ab und wurde durch den Unfall wie auch eine 60-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Abend mit. Warum der 54-Jährige mit dem Bus von der Straße abkam, war zunächst unklar. Zwei weitere Fahrgäste, eine 70-Jährige und ein 74-Jähriger, erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Weitere Fahrgäste des Busses standen nach Polizeiangaben unter Schock, mussten aber nicht medizinisch versorgt werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 100.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240607-99-314898/2 (dpa)