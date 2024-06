Wittenberg. Die Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer treffen sich am 18. Juni mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Wittenberg. Thema sollen auf der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz unter anderem die Gesundheitsversorgung, die Reform der Pflegeversicherung, die demografische Entwicklung sowie die Wirtschafts- und Energiepolitik sein, wie die Staatskanzlei in Magdeburg am Freitag mitteilte. Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) hat aktuell den Vorsitz inne. An der Konferenz sollen auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), sowie Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) teilnehmen.

© dpa-infocom, dpa:240607-99-310061/2 (dpa)