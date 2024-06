Schwerin/Greifswald (dpa/mv). In einem Mastbetrieb bei Pasewalk fallen Schweine wegen hohen Fiebers auf. Der Verdacht hat sich bestätigt: Es ist die Afrikanische Schweinepest. 3500 Tiere sollen nun getötet werden.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist in einem Schweinemastbetrieb bei Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) festgestellt worden. Betroffen ist laut Amtstierarzt und Leiter des Veterinäramts, Holger Vogel, ein Bestand von rund 3500 Tieren, die nun getötet werden sollen. Das nationale Referenzlabor, das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), habe den Verdacht auf ASP am Donnerstag bestätigt.

Vogel geht davon aus, dass der Ausbruch zunächst nichts mit dem Schwarzwildbestand zu tun habe. „Das ist für unseren Landkreis der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest in einem Hausschweinebestand“, erklärte er. Der Tierbestand sei durch das zuständige Veterinäramt gesperrt und notwendige Maßnahmen seien eingeleitet worden. Die Tiere sollen getötet und beseitigt werden, um weitere Virusausscheidung und Verschleppungen zu verhindern.

Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei hatte am Mittwoch bereits erste Proben untersucht, wobei der Verdacht auf ASP bestätigt wurde. Das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sperrte daraufhin den Betrieb und leitete tierseuchenrechtliche Maßnahmen ein. Um festzustellen, ob das Virus bereits in weiteren Betrieben im Umkreis eingedrungen sei, sei eine Schutzzone in einem Radius von drei Kilometern und eine Überwachungszone mit einer Reichweite von zehn Kilometern eingerichtet worden. Dort befinden sich den Angaben zufolge inklusive des bereits betroffenen Betriebs 67 Betriebe mit rund 7000 Tieren.

Die Afrikanische Schweinepest ist eine ansteckende Viruserkrankung bei Haus- und Wildschweinen, die fast immer tödlich verläuft und unheilbar ist. Es gibt keine Möglichkeit, die Schweine durch eine vorbeugende Impfung zu schützen. Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt über kontaminierte Gegenstände wie Kleidung und Schuhe sowie Futter in andere Gebiete durch den Menschen übertragen werden. Für Menschen und andere Tierarten ist die Krankheit nicht ansteckend oder gefährlich.

© dpa-infocom, dpa:240606-99-299938/3 (dpa)