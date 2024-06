Hamburg/Kiel/Schwerin. Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter im Norden ungemütlich. Vor allem in Hamburg und Schleswig-Holstein werden Wind, Schauer und Gewitter erwartet.

Der Donnerstag bringt stürmisches Wetter, Gewitter und viel Regen in den Norden. Ab dem Vormittag sollen sich in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Gewitter bilden, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Diese würden mit starken Regenfällen einhergehen.

Vor allem an Nord- und Ostsee soll es stark windig bis stürmisch werden. Maximale Windgeschwindigkeiten von 65 Kilometern pro Stunde könnten dem Wetterdienst zufolge erreicht werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 16 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern soll es am freundlichsten werden: Schauer werden dort erst im späteren Tagesverlauf erwartet bei 17 bis 19 Grad.

In den kommenden Tagen bis zum Wochenende soll es windig und regnerisch bleiben. Der Freitag bringe dem Bericht zufolge viele Regenschauer und wechselhafte Bewölkung bei 15 bis 19 Grad. Auch Samstag und Sonntag sollen gewittrig und stürmisch werden. Mecklenburg-Vorpommern hat am kommenden Wochenende die besten Aussichten. Am Freitag und Sonntag soll es dort weitestgehend trocken bleiben mit streckenweise heiterem Wetter.

