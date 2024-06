Züsow. Zwei Tote und zwei Schwerstverletzte - das ist die Bilanz eines schweren Autounfalls in Nordwestmecklenburg. Der Wagen, in dem vier Senioren unterwegs waren, prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Zwei 71 Jahre alte Frauen, die auf der Rückbank saßen, wurden durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Der 76 Jahre alte Fahrer und der 80 Jahre alte Beifahrer wurden mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 76-Jährige war am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen zwischen Züsow und Goldberg von der L10 bei Wismar abgekommen, wie es hieß. Die Ursache dafür war noch unklar. Drei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz.

