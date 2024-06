Ueckermünde (dpa/mv). In den kommenden Monaten werden in den Urlaubsregionen an der Küste und anderen touristischen Zentren in Mecklenburg-Vorpommern wieder verstärkt Polizisten unterwegs sein. Im Beisein von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) soll am Donnerstag (13.30 Uhr) in der Hafenstadt Ueckermünde der sogenannte Bäderdienst begonnen werden. Auch in den vergangenen Jahren waren über den Sommer viele Beamte im Einsatz, um in Ferienorten als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und durch verstärkte Präsenz mögliche Straftaten vorzubeugen.

© dpa-infocom, dpa:240605-99-289584/2 (dpa)