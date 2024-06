München. Die erste Garde deutscher TV-Schauspielerinnen und -Schauspieler ohne festes Drehbuch: Der Regisseur Jan Georg Schütte hat mit seinen Improvisationskomödien viele Fans. „In der Fortsetzung der beliebten ARD-Mediathek-Serien „Das Begräbnis“ und „Das Fest der Liebe“ finden Feierlichkeiten der etwas anderen Art rund um „Die Hochzeit“ (Arbeitstitel) in Österreich statt“, teilte die ARD Degeto Film am Mittwoch mit.

Wann die innerhalb von drei Tagen mit 45 Kameras in Itter bei Kitzbühel in Tirol gedrehten Episoden in der ARD-Mediathek zu sehen sein werden, wurde noch nicht mitgeteilt. Knapp 250 Stunden Material entstanden wohl, sechs 30-minütige Episoden sollen es am Ende als Serie werden.

Schütte (61) lasse in seinem neuen Werk die Familien Meurer und Hell aus Mecklenburg auf die Familie Pichler in Tirol treffen. Zum Ensemble gehören laut Mitteilung schon bekannte Figuren - gespielt von Martin Brambach, Luise von Finckh, Lena Klenke, Anja Kling, Gustav Schmidt und Devid Striesow. Neu dabei sind außerdem Josephine Bloéb, Felix Kreutzer, Tobias Moretti, Roland Silbernagl, Felix Oitzinger und Sonja Romei.

„Nach der Beerdigung in „Das Begräbnis“ und Weihnachten in „Das Fest der Liebe“ wollten wir eine weitere Familienzusammenkunft eskalieren lassen und was bietet sich da besser an als eine Hochzeit, in der zwei grundverschiedene Sippen aufeinanderprallen“, ließen sich der Grimme-Preisträger und Regisseur Jan Georg Schütte und Produzent und Co-Regisseur Sebastian Schultz zitieren.

