Schwerin (dpa/mv). Bald startet die neue Spielzeit des Mecklenburgischen Staatstheaters. Unter anderem stehen 35 Premieren bevor.

Vor dem Start der neuen Spielzeit des Mecklenburgischen Staatstheaters ist das Motto für die neue Saison bekanntgegeben worden. Der Spielplan mit 35 Premieren, mehr als 40 Konzertaufführungen, 21 Wiederaufnahmen und Sonderveranstaltungen in Schwerin, Parchim und Gastspielorten wird unter dem Motto „Zeit zu lieben“ stattfinden. „Wir reden ja sehr viel über die Spaltung der Gesellschaft, über die scheinbar unüberbrückbaren Konflikte“, sagte Generalintendant Hans-Georg Wegner am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz in Schwerin der Deutschen Presse-Agentur. Das Theater könne eine andere Erfahrung bieten. „Wir können zeigen, dass es zusammen geht. Das hat etwas mit Liebe zu tun.“ 2025 wird der Alte Garten erneut zur Open-Air-Bühne für zwei Inszenierungen des Musiktheaters und Schauspiels bei den Schlossfestspielen Schwerin.

