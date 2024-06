Rostock (dpa/mv). Nach der Trennung von Christian Held haben die Seawolves einen Nachfolger gefunden. Kommende Saison steht der Pole Frasunkiewicz an der Seitenlinie.

Die Rostock Seawolves werden unter dem neuen Cheftrainer Przemyslaw Frasunkiewicz in die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga gehen. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Der 45-jährige Pole folgt auf Christian Held und unterschreibt bei den Mecklenburgern einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung bis Sommer 2026.

Frasunkiewicz war vor Beginn bei seiner Trainerlaufbahn selbst Profi. Er kam auf mehr als 500 Einsätze in Polens höchster Liga und war von 2004 bis 2008 zudem Mitglied der polnischen Nationalmannschaft. 2016 übernahm er als Chefcoach den Erstligisten Asseco Gdynia, wechselte Anfang 2021 zu Anwil Wloclawek und triumphierte mit seinem neuen Club in der Saison 2022/2023 im Fiba Europe Cup.

„Er hat sich in Polen einen Namen als defensiv starker Coach gemacht und brennt nun darauf, sich in der Bundesliga zu beweisen“, sagte der Sportliche Leiter Jens Hakanowitz zu der Verpflichtung. Frasunkiewicz unterstrich dementsprechend, welche Spielweise die Fans vom neuen Seawolves-Team unter ihm sehen werden: „Die Verteidigung ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist die Grundlage meiner Basketball-Philosophie.“

