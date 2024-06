Neustrelitz (dpa/mv). Schwerer Arbeitsunfall in Neustrelitz: Ein Rangierfahrzeug erfasst einen 36-Jährigen. Sein Zustand ist kritisch.

Bei einem Arbeitsunfall in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein 36-Jähriger lebensbedrohlich verletzt worden. Er wurde auf dem Gelände des Postfachzentrums von einem Rangierfahrzeug erfasst, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Fahrer des Rangierfahrzeugs erlitt bei dem Unfall am Dienstagnachmittag einen Schock. Der Verletzte wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen ging die Polizei davon aus, dass das Unfallopfer in einem Bereich des Geländes unterwegs war, in dem keine Fußgänger erlaubt sind. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:240605-99-281218/2 (dpa)