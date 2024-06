Rostock-Warnemünde (dpa/mv). Die Strände in Warnemünde und Markgrafenheide sind startklar für den Sommer. In der Saison 2024 gibt es ein buntes Programm aus Sport und Musik. Chillen und Entspannen heißt das Motto der Strandbars.

Mit einer Versicherungspolice gegen lästige Möwenattacken am Strand, zahlreichen Musikkonzerten, prominenten Sportevents und neuen Strandbars gehen Rostocks Strände in die neue Saison. „Der Sommer kann kommen“, sagte der Direktor der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, Matthias Fromm, am Dienstag am Strand von Warnemünde. Dort bietet ein Gastronom seinen Kunden eine „Möwen-Police“ an. „Wem eine Möwe das Essen klaut, der bekommt von uns ein neues“, sagte Nemo Borowski vom Wal Bistro. „Wir haben jetzt seit drei Tagen geöffnet, und das ist schon 30 Mal vorgekommen.“ Die Police wird von einem Versicherungsunternehmen unterstützt.

