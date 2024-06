Schwerin (dpa/mv). Wer am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern telefonisch versuchte, Behörden zu erreichen, könnte Pech gehabt haben. Störungen im Netz waren dafür verantwortlich.

In Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag eine Netzstörung bei einigen Behörden die Telefonleitungen lahmgelegt. Die Störung sei nun behoben worden, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums mit. Grund dafür sei ein Problem bei der Telekom gewesen. Genaueres zum Grund der Störung blieb zunächst unklar. Diverse Behörden im Land hatten Störungen gemeldet - etwa Dienststellen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg sowie des Polizeipräsidiums Rostock waren am Morgen nicht erreichbar. Auch Telefonleitungen im Landkreis Nordwestmecklenburg seien betroffen gewesen. Das Helios-Klinikum in Schwerin meldete, dass auch das Krankenhaus aufgrund einer technischen Störung telefonisch nicht erreichbar war.

© dpa-infocom, dpa:240604-99-270319/2 (dpa)