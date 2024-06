Schwerin (dpa/mv). Wer am Dienstag telefonisch versucht, Behörden zu erreichen, könnte Pech haben. Zahlreiche Störungen wurden gemeldet.

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag diverse Behörden telefonisch nicht zu erreichen. Nach Angaben des Landkreises Nordwestmecklenburg liegt eine Großstörung vor. Die Telefone der Verwaltung des Kreises seien derzeit nicht zu erreichen, hieß es am Morgen. Auch mehrere Dienstellen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock sind telefonisch nicht zu erreichen, wie Polizei und Innenministerium mitteilten. In wichtigen Fällen soll der Notruf 110 gewählt werden. Auch das Helios-Klinikum in Schwerin meldete, dass das Krankenhaus aufgrund einer technischen Störung telefonisch nicht erreichbar sei. Man sei auf der Suche nach dem Fehler, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums.

