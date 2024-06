Güstrow (dpa/mv). In einem unbeobachteten Moment schlagen unbekannte Diebe zu und stehlen mehrere Tausend Euro aus einer Supermarktkasse. Laut Polizei sind die Diebe auf der Flucht.

Unbekannte haben aus der Kasse eines Güstrower Supermarkts 4650 Euro Bargeld gestohlen. Einer der Diebe hätte am Montagabend in einem unbeobachteten Moment die Metallkassette einer Kasse aufgebrochen und sei anschließend mit seinem Komplizen samt dem gestohlenen Bargeld geflüchtet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler suchten unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach den Tätern, fanden diese den Angaben zufolge jedoch zunächst nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls.

© dpa-infocom, dpa:240604-99-267198/2 (dpa)