Kiel/Schwerin (dpa/mv). Die Tourismussaison nimmt auch in MV Fahrt auf. Das dürfte sich positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken. Am Vormittag gibt es neuen Zahlen.

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt am Dienstag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktzahlen für Mecklenburg-Vorpommern im Monat Mai bekannt. Beobachter rechnen in dem Tourismusland erneut mit weniger Erwerbslosen als im April, da die Saison mit steigenden Temperaturen Fahrt aufnimmt und im Frühjahr sowie Sommer bestimmte Branchen verstärkt Personal einstellen. Auch in den Außengewerken - von Landwirtschaft bis Bau - wird dann mehr gearbeitet.

Bereits im April sank die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zum März um 3400 auf rund 64.700 Menschen. Die Arbeitslosenquote ging damit um 0,4 Punkte auf 7,9 Prozent zurück.

© dpa-infocom, dpa:240603-99-261909/3 (dpa)