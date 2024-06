Hamburg/Sylt/Rostock. Ein heißer Sommer mit viel Sonnenschein ist für die nächsten Tage nicht absehbar. Stattdessen bekommt der Norden Deutschlands viele Wolken - und ab und zu Schauer. Vor allem in einer Region.

Wer schon die kurzen Hosen und Sommerkleider zurechtgelegt hatte, muss sich noch ein bisschen gedulden: Das Wetter im Norden Deutschlands bringt zunächst kaum Sonne und noch weniger Wärme. Stattdessen hat ein Tiefdruckgebiet kühlere Meeresluft im Gepäck und die breitet sich über Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aus, wie Michael Bauditz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), am Montag in Hamburg sagte.

„Das Wetter wird sich in den nächsten Tagen insgesamt wechselhafter gestalten. Das wird man auch beim Temperaturniveau bemerken.“ So gibt es am Dienstag im Norden nur noch Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad Celsius und am Mittwoch zwischen 15 und 20 Grad. „Am kühlsten ist es dabei an der Nordsee und es wird wärmer, je weiter man ins Landesinnere kommt.“ Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern werde sich die Sonne häufiger zeigen. „In Nordseenähe macht sich die Sonne sehr rar.“

Ein Blick auf die Regenvorhersage zeigt zunächst leichte Niederschläge am Dienstag, die von der Elbe aus über Schleswig-Holstein ziehen. „Das wird sich in der Nacht zu Mittwoch intensivieren. Da können dann auch kräftige Schauer und manchmal auch Gewitter dabei sein.“

Hoffnung auf einen schnellen Umschwung hin zu mehr Sonne und Wärme konnte Bauditz nicht machen. „An dieser Konstellation wird sich nicht viel ändern, weil wir weiter im Einfluss eines Tiefdruckgebiets liegen.“

© dpa-infocom, dpa:240603-99-259420/3 (dpa)