Parchim (dpa/lmv). Ein 36-Jähriger wird angegriffen und zusammengeschlagen. Der mutmaßliche Täter ist der Polizei bekannt. Aber noch ist er auf der Flucht.

Ein 36 Jahre alter Mann ist in Parchim im Landkreis Ludwigslust zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Er sei mit einem Wirbelbruch in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der mutmaßliche Täter habe den 36-Jährigen am Freitag in seine Gewalt gebracht und ihm schwere Quetschungen zugefügt. Anschließend soll er das Opfer noch mit einem Eishockeyschläger attackiert haben, und danach geflüchtet sein. Bei dem Täter soll es sich nach Polizeiangaben um einen 35-Jährigen aus Parchim handeln. Gegen den polizeibekannten Mann wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:240603-99-259335/3 (dpa)