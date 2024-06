Neu Brenz (dpa/mv). Mit mehr als 120 Sachen durch einen Ort, in dem 50 erlaubt ist? Das wird teuer. Ein 25-Jähriger hat das im Landkreis Ludwigslust-Parchim ausprobiert und muss nun ein saftiges Bußgeld zahlen.

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt ist ein 25-Jähriger mit seinem Auto durch einen Ort im Landkreis Ludwigslust-Parchim gerast. Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag im Ort Neu Brenz mit 124 Stundenkilometern unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Erlaubt sind dort 50 Kilometer pro Stunde. Der 25-Jährige war den Beamten ins Netz gegangen, weil sie nach dem Burgfest in Neustadt-Glewe den Abreiseverkehr stichpunktmäßig kontrolliert hatte. Der Raser darf nun tief in seine Tasche greifen: Er muss mit 800 Euro Bußgeld rechnen. Obendrauf kommen noch zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

