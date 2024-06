Schwerin (dpa/mv). Unmittelbar vor den Wahlen gibt es in MV einen Aktionstag für Demokratie. Die Initiatoren warnen vor der AfD. Ministerpräsidentin Schwesig wirbt für Vielfalt und Toleranz.

Eine Woche vor den Kommunal- und Europawahlen in Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig dazu aufgerufen, die Demokratie zu stärken. „Lassen Sie uns alle zusammen Segel setzen für ein buntes und vielfältiges Land, für Demokratie in Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland!“, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag auf einer Kundgebung, zu der das „Aktionsbündnis Demokratisches MV“ aufgerufen hatte.

Die Ministerpräsidentin sprach sich für eine offene und tolerante Gesellschaft aus. „Ein buntes, vielfältiges Land ist schöner und lebenswerter. Unterschiede schwächen uns nicht. Sie machen uns stärker“, meinte Schwesig. Sie dankte allen Bürgern, die sich an dem landesweiten Aktionstag beteiligten.

Am 9. Juni werden in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur - wie bundesweit - die Abgeordneten des Europa-Parlaments gewählt, sondern auch Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage und ehrenamtliche Bürgermeister.

Einer Mitte Mai veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der „Ostsee-Zeitung“ (OZ) zufolge, könnte es bei den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern zu einem Dreikampf um die Vorherrschaft in Kreisen und Städten kommen. Laut Umfrage gaben 22 Prozent der Befragten an, bei den anstehenden Wahlen zu den Kreistagen sowie Stadt- und Gemeindevertretungen der AfD ihre Stimme geben zu wollen. Die CDU käme demnach auf 19, die SPD auf 18 Prozent.

Das Aktionsbündnis greift einem Sprecher zufolge das Motto der Protestwelle vom Anfang des Jahres auf, „Nie wieder ist jetzt“, unter dem sich Akteure aus allen gesellschaftlichen Bereichen vereint hatten, um den Bedrohungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu begegnen. „Wir wollen keine Faschisten in unseren Parlamenten. Die AfD versucht, ihre faschistische Politik überall zu etablieren - nicht mit uns!“, heißt es in dem Aufruf des Bündnisses, dem sich neben regionalen Initiativen und Netzwerken unter anderem auch die Nordkirche angeschlossen hat. Landesweit waren für Sonntag 20 Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt.

