Löcknitz (dpa/mv). Immer wieder werden jüdische Einrichtungen beschädigt oder beschmiert. Jetzt ermittelt die Polizei in einem Fall im Kreis Vorpommern-Greifswald.

Unbekannte Täter haben einen jüdischen Gedenkstein in Löcknitz im Kreis Vorpommern-Greifswald beschmiert. Der Gedenkstein und die darauf angebrachte Tafel wurden großflächig mit roter Farbe besprüht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beamte hatten die Straftat am Samstagmorgen entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer +49 3973 220224 oder unter <www.polizei.mvnet.de>.

© dpa-infocom, dpa:240602-99-246275/3 (dpa)