Wismar (dpa/mv). Betrunken treibt ein Mann in Wismar-Wendorf im Ostseewasser. Zum Glück erkennen Passanten seine Notlage und helfen ihm.

An der Seebrücke in Wismar-Wendorf haben Passanten und Polizisten am Samstag einen Betrunkenen vor dem Ertrinken in der Ostsee gerettet. Der 44-Jährige sei vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in Not geraten, teilte die Polizei mit. Zeugen alarmierten die Beamten. Gemeinsam zogen sie den 44-Jährigen aus dem Wasser. Ein Rettungswagen brachte den stark unterkühlten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

