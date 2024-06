Schwerin (dpa/mv). Ein mobiler Döner-Imbiss geht spätabends in Schwerin in Flammen auf. Zuvor soll eine dunkel gekleidete Person an dem Anhänger gesehen worden sein. Wurde der Brand gelegt?

Ein Feuer im Anhänger eines Döner-Imbisses hat in der Nacht zum Sonntag in Schwerin-Lankow einen Schaden von 90.000 Euro angerichtet. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Kurz vor Ausbruch des Feuers soll sich eine dunkel gekleidete Person im Bereich des Anhängers befunden haben und dann weggelaufen sein, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das Verkaufsfahrzeug mit Inventar und Lebensmitteln wurde jedoch zerstört. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:240602-99-245489/3 (dpa)