Wismar. 14 Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus in Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) verletzt worden, der Autofahrer lebensgefährlich und seine Beifahrerin schwer. Der 35-Jährige war am Samstag aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Bus zusammengestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Autofahrer in ein Klinikum. Seine schwer verletzte 31 Jahre alte Beifahrerin und der leicht verletzte 35 Jahre alte Busfahrer wurden laut Polizei ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Im Bus wurden zudem drei Fahrgäste schwer und acht Fahrgäste leicht verletzt, wie es weiter hieß.

Weil die Polizei den Angaben zufolge nicht ausschließen konnte, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Straße war rund fünf Stunden lang gesperrt.

