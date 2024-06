Witzin (dpa/lmv). Blaulichtfahrzeug nähert sich auf einer Bundesstraße von hinten einem Auto, doch dessen Fahrerin bemerkt den Rettungswagen offenbar nicht. Als sie nach links abbiegen will, kommt es zum Zusammenstoß.

Bei einer Kollision mit einem Rettungswagen auf der B104 ist am Samstag eine dreiköpfige Familie verletzt worden. Die 29-jährige Mutter am Steuer habe bei Witzin (Kreis Ludwigslust-Parchim) nach links abbiegen wollen und dabei vermutlich den auf der Linksabbiegerspur von hinten heranfahrenden Rettungswagen übersehen, teilte die Polizei mit. Der Rettungswagen sei in einem Einsatz mit Sonder- und Wegerechten gewesen, hieß es. Die Fahrerin und ein sieben Jahre altes Kind wurden leicht verletzt, der ebenfalls 29-jährige Familienvater erlitt schwere Verletzungen. Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 30.000 Euro.

