Lützow (dpa/lmv). Auf einer Bundesstraße in Nordwestmecklenburg fährt ein 63-Jähriger unvermittelt auf die Gegenspur. Es kommt zu einem Zusammenstoß mit schweren Folgen.

Bei einem Zusammenstoß auf der B104 westlich von Schwerin sind am Freitag drei Menschen verletzt worden. Vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme sei ein 63-Jähriger mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 63-Jährige habe schwere Verletzungen erlitten. Im anderen Auto saßen ein 38-Jähriger und dessen 13-jähriger Sohn. Beide wurden leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden in eine Klinik nach Schwerin gebracht. Die Bundesstraße zwischen Lützow und Brüsewitz (Nordwestmecklenburg) war für die Dauer der Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt. An den beiden Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge wirtschaftlicher Totalschaden, zusammen rund 50.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:240601-99-236789/2 (dpa)