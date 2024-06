Dabel (dpa/lmv). Mitten in der Nacht geht ein Carport in Dabel in Flammen auf. Die Feuerwehr kann ein Wohnhaus vor größerem Schaden bewahren. Aber das Feuer zerstört drei Autos.

Ein Carport mit drei Autos ist in der Nacht zum Samstag in Dabel (Kreis Ludwigslust-Parchim) abgebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten der Bau und die Fahrzeuge bereits in voller Ausdehnung gebrannt, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Es sei aber dennoch durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf vorläufig 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

