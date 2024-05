Grevesmühlen/Wismar (dpa/mv). Ein 46-Jähriger dringt in der Nacht gewaltsam in die Wohnung seiner Eltern ein und verletzt sie mit Schüssen und Messerstichen schwer. Nun sitzt er in U-Haft.

Gegen den 46-jährigen Mann, der in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) seine Eltern angegriffen haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Freitagnachmittag mit. Es bestehe der dringende Tatverdacht eines versuchten Mordes und einer gefährlichen Körperverletzung. Das Amtsgericht Wismar hatte den Angriff auf die Mutter nicht als Mordversuch eingestuft. Der 46-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft in Schwerin am Donnerstag mitgeteilt hatte, war der Mann kurz vor Mitternacht gewaltsam in die Wohnung seiner Eltern eingedrungen. Dort habe er seine im Bett liegende Mutter gewürgt und ihr vermutlich mit einer Schreckschusspistole in den Hinterkopf geschossen. Danach habe er seinem in einem anderen Zimmer befindlichen Vater ins Gesicht geschossen und mit einem Messer auf ihn eingestochen.

Die 65 und 69 Jahre alten Opfer hätten sich schwer verletzt mithilfe eines Nachbarn retten und die Polizei alarmieren können. Sie seien danach ins Krankenhaus gebracht worden. Den Angaben zufolge befinden sie sich nicht in Lebensgefahr.

Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, floh der mutmaßliche Täter, wurde aber in der Nacht zum Donnerstag in seiner Wohnung von Spezialkräften der Polizei überwältigt und festgenommen. Mögliches Motiv für die Tat könnte nach ersten Ermittlungen Streit um Geld gewesen sein. Die Eltern hätten kurz zuvor angekündigt, ihre finanzielle Unterstützung einstellen zu wollen, hieß es. Zu den Lebensumständen des 46-Jährigen gab es zunächst keine näheren Angaben.

