Schwerin (dpa/mv). Die invasive Art der Asiatischen Hornissen lebt bereits seit einigen Jahren in Deutschland. Ob sie auch schon in Mecklenburg-Vorpommern herumschwirren, ließ sich bislang nicht bestätigen.

Um den Kenntnisstand über Asiatische Hornissen in Mecklenburg-Vorpommern zu erweitern, bittet das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) um Mithilfe. Wer ein Tier der invasiven Art sichtet, solle sich unverzüglich melden, teilte das LUNG MV am Freitag mit. Den Fund kann man beispielsweise über das Online-Portal Ahlert-Nord registrieren - idealerweise mit Foto. Noch ist unklar, ob die Tiere mittlerweile auch in MV leben.

Zu erkennen sind die Tiere an ihrem größtenteils schwarzen Körper und den gelben Beinenden. Im Vergleich zu heimischen Hornissen sind sie kleiner und weniger rötlich. Schmerzhafter oder gefährlicher als Stiche von Bienen oder Wespen sind die der Asiatischen Hornissen nicht.

Entsprechende Hinweise aus den vergangenen zwei Jahren habe man in MV bislang nicht bestätigen können. Vor allem im Südwesten Deutschlands hingegen stieg die Anzahl der Sichtungen seit 2014 an. Den Angaben zufolge gelangten die Hornissen bereits 2004 durch Boottransporte aus China nach Europa.

