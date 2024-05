Rostock (dpa/mv). Polizisten haben in einer leerstehenden Halle in Rostock mehrere Menschen angetroffen, die zur Melodie des Liedes „L'Amour toujours“ von Gigi D'Agostino mutmaßlich volksverhetzende Parolen gerufen haben sollen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Freitag mit. Die Polizisten waren am Donnerstagabend wegen einer Meldung über Ruhestörung nach Rostock-Evershagen ausgerückt. Die Beamten haben Ermittlungen gegen die 13- bis 18-Jährigen wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet.

Vor rund einer Woche hatte ein Video von der Nordseeinsel Sylt bundesweit Empörung ausgelöst. Gäste hatten dort zu dem Song Parolen wie „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“ gegrölt. Seitdem häufen sich Berichte von ähnlichen Vorfällen.

In ihrer Pressemitteilung wiesen die Beamten darauf hin, dass es sich in solchen Fällen nicht um ein Kavaliersdelikt handelt. Die Polizei empfiehlt, sich sofort von dem Geschehen und den agierenden Personen zu distanzieren und die Polizei zu informieren.

