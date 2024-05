Fahrbinde (dpa/mv). Der Sechsjährige wollte seiner Mutter beim Ankommen helfen und öffnete für sie das Hoftor. Doch dann geschah ein Unglück.

Ein sechs Jahre alter Junge ist im Landkreis Ludwigslust-Parchim auf der Grundstückseinfahrt von seiner Mutter angefahren und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Junge am Donnerstagnachmittag im Rastower Ortsteil Fahrbinde seiner Mutter das Hoftor geöffnet, damit sie mit dem Auto auf das Grundstück fahren kann, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als sie mit ihrem Pkw auf das Grundstück gerollt sei, sei das Kind aus zunächst ungeklärter Ursache von dem Wagen erfasst worden. Das schwer verletzte Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sechsjährige schwebe aber nicht in Lebensgefahr, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt jetzt zum genauen Unfallhergang.

© dpa-infocom, dpa:240531-99-224926/2 (dpa)